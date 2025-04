Streit endet tödlich: Frau (38) verletzt sich schwer an Glastür und stirbt

Sydney (Australien) - Tödlicher Streit in Australien ? Für eine 38-jährige Britin endete eine Auseinandersetzung mit ihrem Partner (44) mit schwersten Verletzungen, die sie letztlich das Leben kosteten. Allerdings soll sie selbst durch eine Glastür gestürmt und sich so eine Arterie im Arm durchtrennt haben.

Claire Austin (†38) wurde schwer verletzt in ihrem Wohnhaus aufgefunden. © Facebook/Screenshot/Marjorie O’Neill - Member for Coogee

Am Samstagmorgen, kurz nach 7.30 Uhr, wurde Claire Austin (†38) blutüberströmt in ihrem Wohnhaus in Sydney aufgefunden. Nur wenige Tage später erlag die Frau ihren Verletzungen, wie Daily Mail berichtet.

Vor dem Vorfall soll es zwischen Claire und ihrem Freund Lee Loughlin zu einem heftigen Streit gekommen sein. Nachbarn berichteten von lauten Schreien - einer von ihnen sprach sogar von einer Schlägerei.

Nach einem lauten Knall wurde es demnach jedoch schlagartig still. Nur noch Lee war zu hören, wie er um verzweifelt um Hilfe rief.

Ein Nachbar entschloss sich, nachzusehen, und fand Claire schwer verletzt im Hausflur - ihr Arm sei fast vollständig durchtrennt gewesen.