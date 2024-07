Weil sie ihn beim Sex auslachte: Teenager filmte brutalen Mord an 28-Jähriger

Frankfurt am Main - Wegen Mordes an einer Frau ist ein 18-Jähriger vom Frankfurter Landgericht zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und acht Monaten verurteilt worden.

Das Urteil erfolgte am heutigen Mittwoch vor dem Landgericht in Frankfurt am Main. (Symbolfoto) © Helmut Fricke/dpa

"Es handelte sich um eine extrem brutale Tat", sagte die zuständige Staatsanwältin nach der Urteilsverkündung. Der Täter habe die 28-Jährige mit einer Hand erwürgt und mit der anderen seine Tat gefilmt. Die je mehrere Sekunden dauernden Videos seien bei dem Prozess gezeigt worden.

Den Angaben zufolge hatte der damals 17-Jährige die mehr als zehn Jahre ältere Frau im vergangenen Herbst in einer Bar in der Frankfurter Innenstadt wenige Stunden vor der Tat kennengelernt.

Sie nahmen Koks, tranken Alkohol, dann gingen sie in ihre Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen.

Dort hatte der junge Mann beim Sex Erektionsprobleme, sie soll ihn ausgelacht haben.

Daraufhin erwürgte er sie, zudem schlug er ihr mehrfach ins Gesicht.

"Die Kammer sprach in ihrem Urteil von einem 'Hinrichtungscharakter'", berichtete die Staatsanwältin. Später hatte er seiner Betreuerin die Tat gestanden, die Frau alarmierte die Polizei. Der Täter wurde am alten Flugplatz in Bonames festgenommen.