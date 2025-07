03.07.2025 06:35 Mann niedergestochen: Streit in Frankfurt endet tödlich

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt-Bonames endete am Mittwoch tödlich: Ein Mann wurde niedergestochen, die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Frankfurt am Main - Ein Mann wurde niedergestochen und starb: Ein Streit im Frankfurter Stadtteil Bonames endete tödlich, die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Zahlreiche Polizisten rückten aus: In Frankfurt-Bonames kam es am Mittwoch zu einer tödlichen Attacke, ein Mann starb. © 5VISION.NEWS Nachbarn hätten am Mittwochnachmittag wegen der Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus Alarm ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Demnach waren zwei Männer und eine Frau an dem Streit in einer Wohnung beteiligt, darunter auch der Tote. Sein Körper habe Stichverletzungen aufgewiesen, sagte der Sprecher. Zwar hätten die eintreffenden Beamten noch versucht, den Mann zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Die Frau sei leicht verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Zur Identität dieses Mannes sowie des Toten und der Frau könnten derzeit Angaben gemacht werden, sagte der Polizeisprecher. Auch in welchem Verhältnis die Personen zueinander standen und welche Hintergründe die Auseinandersetzung hatte, sei bisher unklar. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

