Weil sie Sex mit anderen haben wollte: Mann tötet seine Frau durch sieben Stiche

Oranienburg/Karlsruhe - Das Urteil im Revisionsprozess gegen einen Mann, der seine Ex-Freundin in einem Bunker bei Oranienburg getötet hat, ist nun rechtskräftig.

In einem Bunker, der in einem Waldstück bei Oranienburg steht, wurde die Frauenleiche im Juli 2021 gefunden. © Dennis Lloyd Brätsch/TNN/dpa

Das teilte ein Sprecher des Bundesgerichtshofes am Montag mit. Der 32-Jährige war im vergangenen Winter vom Landgericht Neuruppin wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Dabei wurden die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe festgestellt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Deutsche die damals 26 Jahre alte Frau 2021 in der Bunkeranlage in einem Wald erstochen hat.

Das Verfahren gegen den Mann war vom Landgericht Neuruppin im vergangenen Jahr neu aufgerollt worden.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte nach Revisionen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage ein Urteil des Landgerichtes wegen Totschlags zu zwölfeinhalb Jahren Haft aufgehoben.