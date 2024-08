"Wie ein Taschengeld": Deutscher Olympia-Athlet packt über OnlyFans aus

Timo Barthel (28) wurde bei den Olympischen Spielen Sechster vom Zehnmeterturm. © Lee Jin-Man/AP/dpa

"Ich poste oberkörperfreie Fotos von mir in Badehose oder Unterwäsche", erzählt der Olympia-Sechste vom Zehnmeterturm freimütig beim Spiegel. "Man hat auch schon mal ein bisschen was von meinem Po gesehen, aber ich habe auf allen Bildern etwas an."

15 Euro pro Monat müssen Abonnenten dafür hinblättern, um die Bilder von Barthel zu sehen, das Einkommen daraus ist für den 28-Jährigen aber eher "wie ein Taschengeld".

Deutlich unter 1000 Euro pro Monat bekomme er für seine OnlyFans-Aktivitäten, dadurch könne er es sich etwa öfter leisten, zum Osteopathen zu gehen.

Mehr Geld gäbe es, wenn er expliziteren Content teilen würde, er habe etwa Angebote über Tausende Euro dafür, sich nackt zu zeigen oder vor der Kamera zu masturbieren.

Doch der Wasserspringer hat klare Grenzen für sich gezogen: "In erster Linie bin ich Profisportler, dabei soll es auch bleiben."