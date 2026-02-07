Wie ein Erotikportal Leistungssport finanziert: Diese Doku solltet ihr nicht verpassen

Lest in den TAG24-TV-Tipp, was Ihr am Samstag (7. Februar) im Fernsehen nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Jetzt, wo die Olympischen Winterspiele so richtig gestartet sind, kommt Ihr auch am heutigen Samstag beim Fernsehen nicht daran vorbei. Hier kommen die TV-Tipps für alle, die gar nicht genug davon bekommen können, und für die, die einen großen Bogen darum machen wollen.

Pflichttermin

Am Freitag wurden die Olympischen Winterspiele 2026 eröffnet. © imago/Eibner Europa

Ach, wie ist das schön! Egal zu welcher Uhrzeit man dieser Tage den Fernseher einschaltet, es läuft seit Freitag fast immer Sport. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind im vollen Gange. Meine Highlights am zweiten Tag sind das Eishockey-Spiel der deutschen Frauen gegen Japan (12.55 Uhr), Snowboard Big Air (21.35 Uhr) und Eiskunstlauf (21.50 Uhr). ab 10 Uhr, Das Erste

Geheimtipp

Michael "Bully" Herbig (57, v.l.), Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (55) wissen genau, wie sie Menschen zu lachen bringen. © RTL/© 2017 HerbX Film Film- und Fernsehproduktion GmbH/Warner Bros. Entertainment GmbH

Lachmuskeln – macht euch bereit! Mit Bullyparade – Der Film (2017) ist das Training zwar intensiv, aber zugleich richtig lustig. Wenn Lutz und Löffler "Gustav" singen oder die Kasirske-Brüder auf geheimer Mission bei der berühmten Pressekonferenz von Günter Schabowski (1929-2015) sind, dauert es nicht lange, bis ich Tränen lachen muss. Es macht immer wieder Spaß, diesen Film zu sehen! 22.10 Uhr, Super RTL

Bloß nicht!

Carmen Geiss (60) und ihre Familie geben Einblick in ihr Leben. © RTL2

Diese Sendung ist an Protz und Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie schaue ich mir nur an, wenn ich mal sehen will, mit welchen Problemen die Superreichen im Alltag zu kämpfen haben. Ist der Heli vollgetankt? Wann ist der Umbau der 40-Meter-Jacht endlich fertig? Da kommen mir meine täglichen Herausforderungen gleich völlig belanglos vor. 18.15 Uhr, RTLZWEI

Streaming

Lisa Buckwitz (31) geht unkonventionelle Wege, um sich ihren Sport zu finanzieren. © ZDF/Hans Peter Hannighofer/MOTOR kommunikation.