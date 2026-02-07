Wie ein Erotikportal Leistungssport finanziert: Diese Doku solltet ihr nicht verpassen
Deutschland – Jetzt, wo die Olympischen Winterspiele so richtig gestartet sind, kommt Ihr auch am heutigen Samstag beim Fernsehen nicht daran vorbei. Hier kommen die TV-Tipps für alle, die gar nicht genug davon bekommen können, und für die, die einen großen Bogen darum machen wollen.
Pflichttermin
Ach, wie ist das schön! Egal zu welcher Uhrzeit man dieser Tage den Fernseher einschaltet, es läuft seit Freitag fast immer Sport. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind im vollen Gange. Meine Highlights am zweiten Tag sind das Eishockey-Spiel der deutschen Frauen gegen Japan (12.55 Uhr), Snowboard Big Air (21.35 Uhr) und Eiskunstlauf (21.50 Uhr).
ab 10 Uhr, Das Erste
Geheimtipp
Lachmuskeln – macht euch bereit! Mit Bullyparade – Der Film (2017) ist das Training zwar intensiv, aber zugleich richtig lustig. Wenn Lutz und Löffler "Gustav" singen oder die Kasirske-Brüder auf geheimer Mission bei der berühmten Pressekonferenz von Günter Schabowski (1929-2015) sind, dauert es nicht lange, bis ich Tränen lachen muss. Es macht immer wieder Spaß, diesen Film zu sehen!
22.10 Uhr, Super RTL
Bloß nicht!
Diese Sendung ist an Protz und Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie schaue ich mir nur an, wenn ich mal sehen will, mit welchen Problemen die Superreichen im Alltag zu kämpfen haben. Ist der Heli vollgetankt? Wann ist der Umbau der 40-Meter-Jacht endlich fertig? Da kommen mir meine täglichen Herausforderungen gleich völlig belanglos vor.
18.15 Uhr, RTLZWEI
Streaming
Um sich ihren Traum vom olympischen Gold zu erfüllen, braucht Lisa Buckwitz (31) neben ihren Fahrkünsten vor allem eines: Geld. Bis zu 50 000 Euro pro Saison. Mit der Erotikplattform "OnlyFans" finanziert sich die Bobfahrerin zum Teil ihren Sport. In der Doku OnlyBob – Mein Körper. Mein Kapital. (2026) erklärt sie, warum sie als Randsportlerin auf solch unkonventionelle Einnahmequellen angewiesen ist.
ZDF-Streamingportal
Viel Spaß beim Zuschauen!
