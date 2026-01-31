Manche lieben diese Show, andere können mit ihr absolut nichts anfangen

Draußen ist es eiskalt, was wäre da besser als ein paar gemütliche Stunden vor dem Fernseher? Wir präsentieren Euch unsere TV-Tipps.

Von Emelie Herrmann

Deutschland - Draußen ist es eiskalt, was wäre da besser als ein paar gemütliche Stunden vor dem Fernseher? Gerade jetzt ist die Gelegenheit optimal, um zum Beispiel in exotische Dschungel-Gefilde abzutauchen. Wir präsentieren Euch unsere TV-Tipps.

Pflichttermin

Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) führen mit Witz und Humor durch das Dschungelcamp. © picture alliance/dpa/RTL

Das Dschungelcamp könnte ich an jedem Tag empfehlen. Doch besonders am Wochenende genieße ich es, mich von dem täglichen Tratsch und Streitereien bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus beschallen zu lassen und kann dabei so richtig abschalten. Für mich ist das kein Trash, sondern Entspannung pur. 20.15 Uhr, RTL

Geheimtipp

Christiane Paul (51) und Christoph Maria Herbst (59) in einer Szene der Komödie "Es ist nur eine Phase, Hase". © picture alliance/dpa/ARD Degeto//Majestic Filmproduktion

Als großer Fan deutscher Komödien hat mich Es ist nur eine Phase, Hase (2021) sofort überzeugt. Vor allem die bissigen Kommentare von Schauspieler Christoph Maria Herbst sorgen bei mir für viele Lacher. Gemeinsam mit Schauspiel-Kollegin Christiane Paul nimmt er die Midlife-Crisis aufs Korn und trifft mit viel Selbstironie genau meinen Humor. 20.15 Uhr, NDR

Bloß nicht!

Bei "Klein gegen Groß" stellen sich Promis in zehn Duellen den Herausforderungen der talentierten Kids. © NDR/Thorsten Jander

Sobald ich Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell im TV-Programm sehe, schalte ich direkt weiter. Die Wettkämpfe wecken bei mir keine Neugier und auch von Moderator Kai Pflaume bin ich kein großer Fan. Während die Familienshow zum Samstagabend bei vielen wahrscheinlich für Wohlfühlatmosphäre sorgt, empfinde ich dabei nur wenig Anreiz, dranzubleiben. 20.15 Uhr, Das Erste

Streaming

In "Love is Blind: Germany" wagen sich mutige Singles an einen weniger konventionellen Ansatz des modernen Datings. © Netflix