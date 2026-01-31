Manche lieben diese Show, andere können mit ihr absolut nichts anfangen
Deutschland - Draußen ist es eiskalt, was wäre da besser als ein paar gemütliche Stunden vor dem Fernseher? Gerade jetzt ist die Gelegenheit optimal, um zum Beispiel in exotische Dschungel-Gefilde abzutauchen. Wir präsentieren Euch unsere TV-Tipps.
Pflichttermin
Das Dschungelcamp könnte ich an jedem Tag empfehlen. Doch besonders am Wochenende genieße ich es, mich von dem täglichen Tratsch und Streitereien bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus beschallen zu lassen und kann dabei so richtig abschalten. Für mich ist das kein Trash, sondern Entspannung pur.
20.15 Uhr, RTL
Geheimtipp
Als großer Fan deutscher Komödien hat mich Es ist nur eine Phase, Hase (2021) sofort überzeugt. Vor allem die bissigen Kommentare von Schauspieler Christoph Maria Herbst sorgen bei mir für viele Lacher. Gemeinsam mit Schauspiel-Kollegin Christiane Paul nimmt er die Midlife-Crisis aufs Korn und trifft mit viel Selbstironie genau meinen Humor.
20.15 Uhr, NDR
Bloß nicht!
Sobald ich Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell im TV-Programm sehe, schalte ich direkt weiter. Die Wettkämpfe wecken bei mir keine Neugier und auch von Moderator Kai Pflaume bin ich kein großer Fan. Während die Familienshow zum Samstagabend bei vielen wahrscheinlich für Wohlfühlatmosphäre sorgt, empfinde ich dabei nur wenig Anreiz, dranzubleiben.
20.15 Uhr, Das Erste
Streaming
Von Dating-Shows bin ich der größte Fan. Umso mehr freue ich mich, dass die Reality-Show Love is Blind: Germany (2026) mit einer zweiten Staffel an den Start gegangen ist. In schalldichten Kabinen suchen mutige Singles nach der großen Liebe. Ihren Auserwählten sehen sie jedoch erst, nachdem sie sich verlobt haben.
Netflix
TAG24 wünscht Euch viel Spaß mit unseren heutigen TV-Tipps!
Titelfoto: NDR/Thorsten Jander