Diese Serie ist die langweilige Alternative zum "Tatort" am Sonntag
Dresden - Highlights zum Start in den neuen Monat? Wie der Februar im Fernsehen startet, habe ich mir für Euch angeschaut. Hier gibt's meine TV-Tipps für den 1. Februar.
Pflichttermin
Als leidenschaftlicher Handball-Fan ist das Finale der Handball-Europameisterschaft der Männer in Dänemark am Sonntagabend natürlich gesetzt. Seit Beginn des Turniers habe ich noch kein Spiel verpasst, daher freue ich mich besonders auf ein packendes Finale voller Spannung, Tempo und Tore.
18 Uhr, ZDF
Geheimtipp
Schauspieler Matt Damon dabei zuzusehen, wie er versucht - vollkommen auf sich allein gestellt -, auf dem Planeten Mars zu überleben, ist jedes Mal aufs Neue spannend. In Der Marsianer - Rettet Mark Watney (2015) wurde der Astronaut Mark Watney versehentlich von seiner Crew zurückgelassen. Ein unerbittlicher Überlebenskampf beginnt.
20.15 Uhr, SAT.1
Bloß nicht!
Für mich ist Frühling: Am Ende einer Lüge die langweiligere Alternative zum sonntäglichen "Tatort" im Ersten. Selbst die idyllischen Kulissen können für mich nicht über die kitschige Handlung und fehlende Spannung hinwegtäuschen. Da schalte ich eher zu einem rätselhaften Mordfall um.
20.15 Uhr, ZDF
Streaming
Als großer Jane-Austen-Fan komme ich um die Serie Bridgerton (2020) nicht drumherum. Auch in der neuen vierten Staffel wird man wieder in die Welt der prunkvollen Bälle, leidenschaftlichen Romanzen und pikanten Geheimnisse entführt. Wer den Mix aus großen Gefühlen und modernen Twists liebt, sollte unbedingt einschalten.
Netflix
Viel Spaß beim Einschalten!
Titelfoto: ZDF/Barbara Bauriedl