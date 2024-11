Wirbel um den Sex-Schamanen: Ehemann der norwegischen Prinzessin gesteht sexuelle Übergriffe!

Seit 2018 sind Märtha Louise (53) und Durek Verrett (40) schon ein Paar. Bis 2017 war Märtha Louise (53) noch mit dem Autor Ari Behn (†47) verheiratet. © Heiko Junge/NTB/AP/dpa

Ein ehemaliger Klient, Joakim Boström, zeigte ihn vor einiger Zeit an, weil er während einer seiner Therapiesitzungen sexuell belästigt worden sei.

Jetzt tritt Eric Nies (53), ein enger Freund des Sex-Schamanen, mit geheimen Sprachnachrichten an die Öffentlichkeit, in welchen Verrett erzählt, was während seinen Therapiesitzungen wirklich passiert ist.

Nach Berichten der norwegischen Zeitung "SE og HØR" stammen die Nachrichten aus dem Jahr 2020, doch nachdem sich jetzt zwei Personen an Nies gewandt haben, um ihm ihre Geschichte zu erzählen, entschied er sich den Chatverlauf nun zu veröffentlichen.

In den Sprachnachrichten droht Verrett zunächst damit, seine Anwälte einzuschalten, um gegen Nies vorzugehen, doch mit der Zeit gibt er zu, dass es in seinen Therapien einige sexuelle Übergriffe gegeben hat und das nicht nur mit den beiden Klienten, die Nies kontaktiert haben.