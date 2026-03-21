29. Entenrennen in Erfurt: So viele Enten gingen an den Start

Erfurt - Tausende kleine Kunststoffenten haben sich in Erfurt wieder ein buntes Wettrennen geliefert.

Am Samstagmorgen gingen zum 29. Mal Tausende Enten an den Start durch Erfurt. © Bodo Schackow/dpa

In diesem Jahr waren nach Angaben der Stadt rund 3500 Enten am Start. Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger entlang des Flussufers trieben sie auf der Gera vom Luisenpark bis zur Krämerbrücke. Anschließend wurde die schnellste Ente gekürt. Dazu gab es ein buntes Familienprogramm in der Innenstadt.

Zur 29. Auflage des Events in der Landeshauptstadt zählte aber nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Schönheit: So wurde erstmals aus 500 dekorierten Schmuckenten die Kreativste prämiert.

Diese aufwendig gebastelten und beklebten Exemplare verblieben aber dieses Mal an Land und durften aus Umweltschutzgründen nicht ins Wasser, da Bastelzubehör und Dekorationen nicht mehr in den Fluss gelangen sollen.