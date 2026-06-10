Krämerbrückenfest in Erfurt: Zahlreiche Attraktionen bei Thüringens größter Altstadt-Party

Erfurt - In Erfurt findet vom 19. bis 21. Juni zum mittlerweile 49. Mal das traditionelle Krämerbrückenfest statt. Neben zahlreichen Attraktionen wird es allerdings auch umfangreiche Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt geben.

Das Krämerbrückenfest lockt jedes Mal zahlreiche Besucher an. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Beim größten Altstadtfest Thüringens wird an drei Tagen ein buntes und vielfältiges Programm angeboten. Musik, Kunst, Mittelalter, Hiphop, Jazz, Gaukler, Newcomer-Bands oder Yoga am Morgen.

Mit acht Bühnen und zahlreichen Veranstaltungshighlights, vom Brühler Garten bis zum Domplatz, von der Barfüßerruine bis zur Predigerwiese, verwandelt sich die Erfurter Altstadt sozusagen in einen riesigen Spielplatz.

Feierlich eingeläutet wird das diesjährige Krämerbrückenfest am Freitagabend (19. Juni, um 18 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel vom Theater "die SCHOTTE". Präsentiert wird "Wie Till Eulenspiegel dem Theaterdirektor ein Schnippchen schlägt und selber geschnappt wird".

Weitere Highlights werden der Mittelaltermarkt im Bereich der Krämerbrücke, Graffiti-Workshops am Rathausparkplatz oder die TOGGO-Sommertour am Theaterplatz sein.