Mercedes-Fahrer rast mit 115 km/h durch 50er-Zone: Jetzt droht ihm saftige Strafe
Erfurt - Ein Mercedes-Fahrer ist am Montag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Erfurt gefahren.
Wie die Polizei am Dienstag erklärte, war der Autofahrer mit satten 115 km/h an dem aufgestellten Blitzer in der Straße "Am Tannenwäldchen" vorbeigerast. Erlaubt waren in diesem Bereich allerdings 50 km/h.
Der Bleifuß aus dem Zulassungsbereich Erfurt war somit 65 km/h schneller als erlaubt unterwegs.
Den Raser erwartet nun ein Bußgeld in mindestens dreistelliger Höhe, Punkte in Flensburg sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot. Mit dieser Geschwindigkeit war der Temposünder am vergangenen Montag auch trauriger Spitzenreiter.
In sechs Stunden waren rund 900 Fahrzeuge an der Messstelle in beide Richtungen vorbeigefahren. Über 100 Autofahrer waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gefahren.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa