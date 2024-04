300 Jobs weg! Autozulieferer für Ferrari, VW, Audi und BMW macht Werk in Thüringen dicht

Erfurt - Schocknachricht für die Mitarbeiter des Autozulieferers IHI Charging Systems International (ICSI) in Ichtershausen am Gewerbegebiet Erfurter Kreuz.

Wegen der Schließung des Werkes fallen mehrere hundert Jobs weg. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie Werkleiter Christian Giest erklärte, muss das Werk in zwölf bis 15 Monaten geschlossen werden. Bis dahin soll der Geschäftsbetrieb normal weiterlaufen, hieß es.

Von der Schließung sind 300 Jobs betroffen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei die Entscheidung am Donnerstag verkündet worden. Weitere Details will das Unternehmen in den kommenden Tagen bekannt geben.

Das Unternehmen baut Turbolader für Automobilhersteller, unter anderem für Volkswagen, Audi, BMW und Ferrari.