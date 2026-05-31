Alle mussten raus! Feueralarm am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt - Am Hauptbahnhof ist am Sonntagmittag ein Feueralarm ausgelöst worden und Fahrgäste sowie Mitarbeiter mussten den Bahnhof verlassen. Die missbräuchliche Betätigung eines Feuerwehrmelders führte nach Angaben der Bundespolizei zum Feueralarm. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

Der Erfurter Hauptbahnhof wurde am Sonntag gesperrt. Allerdings handelte es sich um einen Fehlalarm, sodass schnell Entwarnung gegeben werden konnte. (Archivfoto) © Hannes P Albert/dpa

Fahrgäste und Mitarbeiter mussten laut Polizei kurzzeitig den Bahnhof verlassen und versammelten sich auf dem Bahnhofsvorplatz.

Die Erfurter Berufsfeuerwehr sei schnell vor Ort gewesen.

Da es sich um einen Fehlalarm handelte, wurde die Sperrung des Bahnhofs jedoch schnell wieder aufgehoben.