Alle mussten raus! Feueralarm am Erfurter Hauptbahnhof
Von Jana Kieseyer
Erfurt - Am Hauptbahnhof ist am Sonntagmittag ein Feueralarm ausgelöst worden und Fahrgäste sowie Mitarbeiter mussten den Bahnhof verlassen. Die missbräuchliche Betätigung eines Feuerwehrmelders führte nach Angaben der Bundespolizei zum Feueralarm. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.
Fahrgäste und Mitarbeiter mussten laut Polizei kurzzeitig den Bahnhof verlassen und versammelten sich auf dem Bahnhofsvorplatz.
Die Erfurter Berufsfeuerwehr sei schnell vor Ort gewesen.
Da es sich um einen Fehlalarm handelte, wurde die Sperrung des Bahnhofs jedoch schnell wieder aufgehoben.
Wegen der missbräuchlichen Betätigung des Feueralarms wird ermittelt. Während des Alarms kam der Zugverkehr vollständig zum Erliegen.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa