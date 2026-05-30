Kurzes, aber heftiges Unwetter: Baum demoliert mehrere Autos

Erfurt - Heftige Sturmböen haben in Erfurt am Freitagabend für Verwüstungen gesorgt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Der Baum kippte auf den Fußweg und traf zwei Autos. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Polizei berichtet, war in der Scharnhorststraße ein Baum auf einen Gehweg gestürzt und hatte hierbei zwei parkende Autos getroffen.

Während bei einem Hyundai diverse Kratzer sowie ein eingedelltes Dach zu sehen waren, wurden bei einem Peugeot mehrere Kratzer am Dach und der Beifahrerseite registriert.

Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.