Kurzes, aber heftiges Unwetter: Baum demoliert mehrere Autos
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Erfurt - Heftige Sturmböen haben in Erfurt am Freitagabend für Verwüstungen gesorgt. Die Feuerwehr musste ausrücken.
Wie die Polizei berichtet, war in der Scharnhorststraße ein Baum auf einen Gehweg gestürzt und hatte hierbei zwei parkende Autos getroffen.
Während bei einem Hyundai diverse Kratzer sowie ein eingedelltes Dach zu sehen waren, wurden bei einem Peugeot mehrere Kratzer am Dach und der Beifahrerseite registriert.
Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr zersägte den Baum und kümmerte sich um dessen Abtransport sowie die Räumung des Fußweges. Die Eigentümer der betroffenen Fahrzeuge wurden von der Polizei über den Vorfall informiert.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt