Illegales Autorennen eskaliert: Fußgängerin entgeht knapp einer Katastrophe

Erfurt - Ein illegales Autorennen in Erfurt hätte am Mittwochabend fast in einem schrecklichen Unglück geendet.

Zwei junge Männer hatten sich am Mittwochabend in Erfurt offenbar ein illegales Autorennen geliefert. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei erklärte, hatten sich ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger um kurz vor 20 Uhr ein Rennen in der Krämpfervorstadt geliefert.

Beide waren demnach auf der Thälmannstraße in Richtung "Zum Güterbahnhof" unterwegs. Laut Zeugenangaben sollen die jungen Männer stark aufs Gaspedal getreten und versucht haben, so schnell es geht zu fahren.

Im Bereich einer Linkskurve verlor der 18-Jährige allerdings beim Driften die Kontrolle über seinen Renault. Das Auto drehte sich daraufhin und krachte gegen das Tor einer Firma.

Eine 38-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe und wurde nur knapp von dem Fahrzeug verfehlt. Sie kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Der Fahranfänger versuchte nach dem Unfall zu flüchten. Wegen eines geplatzten Reifen nahm der Versuch nach rund 200 Metern jedoch ein frühes Ende. Der 18-Jährige sowie der 19-jährige Mercedes-Fahrer mussten ihren Führerschein abgeben.