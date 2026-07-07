Belohnung nach AfD-Parteitag: Innenminister spendiert Polizisten einen Tag Sonderurlaub

Erfurt - Nach dem Großeinsatz beim AfD-Bundesparteitag in Erfurt erhalten beteiligte Thüringer Polizistinnen und Polizisten einen Tag Sonderurlaub. Das gab Innenminister Georg Maier (59, SPD ) bekannt.

Die Polizei war während des AfD-Bundesparteitags im Dauereinsatz gewesen. © Jacob Schröter/dpa

"Die Kolleginnen und Kollegen der Thüringer Polizei haben Herausragendes geleistet", betonte Maier.

Der Einsatz sei über Monate akribisch vorbereitet worden. Unter "anspruchsvollsten Bedingungen" sei dafür gesorgt worden, dass der Bundesparteitag stattfinden konnte und die Demonstrationen friedlich verliefen. "Für viele bedeutete das lange Schichten, hohe körperliche und mentale Belastungen sowie den Verzicht auf Familienzeit", erklärte der 59-Jährige.

Der zusätzliche Urlaubstag sei ein Zeichen der Wertschätzung. Für die Absicherung des AfD-Bundesparteitages waren mehrere Tausend Polizisten im Einsatz - auch aus anderen Bundesländern.