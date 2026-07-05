Ankündigung nach Heimat-Konzert: Clueso bleibt Erfurt treu

Erfurt - Ein Konzert im Sommer von Sänger Clueso (46) in seiner Geburtsstadt Erfurt ist inzwischen Tradition geworden. Auch im kommenden Jahr wird er in die Thüringer Landeshauptstadt zurückkehren.

Clueso (46, r.) gab am Samstagabend (4. Juli) ein Konzert in Erfurt. 2027 wird er wieder in seiner Geburtsstadt auftreten. © Heiko Rebsch/dpa

Wie Semmel Concerts Entertainment GmbH mitteilte, findet das Open-Air-Konzert des erfolgreichen Musikers am 28. August 2027 auf dem Erfurter Domplatz statt. Der Vorverkauf startet am Dienstag (7. Juli) um 10 Uhr. Fans, die Mitglied im offiziellen Fanclub sind, erhalten bereits vorab Zugang zu Tickets.

Die Live-Events von Thomas Hübner alias Clueso haben inzwischen eine Regelmäßigkeit erreicht. Seit 2017 tritt der Thüringer, der südlich von Erfurt aufgewachsen ist, vor der historischen Kulisse auf und lockt Jahr für Jahr tausende Fans in die Thüringer Landeshauptstadt. In den vergangenen Jahren waren die Veranstaltungen regelmäßig ausgebucht.

Nach Angaben des Veranstalters war auch das jüngste Konzert von Clueso am gestrigen Samstagabend (4. Juli) auf dem Erfurter Domplatz restlos ausverkauft.