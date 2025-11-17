Betrunken und gewalttätig: 25-Jähriger macht Stress vorm Club

Erfurt - Am frühen Sonntagmorgen hat sich ein junger Mann auf dem Erfurter Anger völlig danebenbenommen.

Der 25-Jährige wollte in den Club, wurde jedoch nicht hineingelassen. (Symbolfoto) © 123rf/kowit1982

Der 25-Jährige wollte gegen 2.30 Uhr in einer Diskothek feiern gehen, teilte die Polizei mit.

Da er allerdings stark betrunken war, wurde ihm vom Sicherheitspersonal der Zutritt in den Club verwehrt. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisierten Mann und der Security.

Der Betrunkene warf anschließend eine Glasflasche in Richtung eines 31-jährigen Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes. Die Flasche traf den Angestellten allerdings nicht, sondern flog gegen einen Metallzaun, der dadurch beschädigt wurde.