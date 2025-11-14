Streit eskaliert: Junger Mann mit Hundeleine geschlagen

Erfurt - Im Erfurter Stadtteil Roter Berg ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Die Polizei leitete ein Verfahren gegen den 44-Jährigen ein. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie Polizei berichtet, waren ein 27-Jähriger und ein 44-Jähriger kurz nach 21 Uhr aneinandergeraten.

Die Meinungsverschiedenheit gipfelte darin, dass der 44-Jährige den jüngeren Mann mehrfach mit einer Hundeleine schlug.

Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Täter entfernte sich anschließend und war bei Ankunft der Polizei vor Ort nicht mehr anzutreffen.