Betrunkener bewirft Hundehalter mit Glasflaschen

Erfurt - Am Freitagabend wurde ein junger Mann mit seinem Hund im Erfurter Stadtteil Melchendorf attackiert.

Der 47-Jährige war glücklicherweise nicht zielsicher und verfehlte den Hundehalter. (Symbolfoto) © 123RF/france68

Wie die Polizei berichtet, wurde der 30-Jährige aus einem Mehrfamilienhaus heraus zweimal mit Glasflaschen beworfen. Der Hundehalter hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Gassirunde mit seinem Vierbeiner befunden.

Als der Attackierte den 47-Jährigen zur Rede stellte, wurde er nochmal aus dem Fenster heraus beworfen - dieses Mal jedoch mit einem Plastikgegenstand. Der 30-Jährige wurde hierbei jedoch nicht getroffen und überstand die gesamte Situation unverletzt.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war der Wohnungsinhaber betrunken gewesen. Den Angaben nach konnte bei ihm ein Alkoholwert von 1,8 Promille nachgewiesen werden.