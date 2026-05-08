Was ist da los? Deshalb liegen plötzlich drei Tonnen Sand im Kunsthaus Erfurt

Erfurt - Es ist ein Hingucker: Drei Tonnen Sand bedecken den Boden im Untergeschoss im Erfurter Kunsthaus.

Mehrere Tonnen Sand liegen derzeit im Erfurter Kunsthaus. © Martin Schutt/dpa

Denn für die Ausstellung "Inside Empire" (8. Mai bis 26. Juni) haben sich die Verantwortlichen ein besonderes Konzept überlegt. "Wenn wir eine Ausstellung konzipieren, dann soll es ein Gesamterlebnis werden", erklärte Kunsthaus-Leiterin Monique Förster vorab.

Zu den gezeigten Arbeiten passe eine natürliche Umgebung, deshalb sei die Wahl für die Präsentation der Werke auf Sand gefallen.

"Es ist ein magischer Raum entstanden, der etwas von Stonehenge hat", so Förster. Die Ausstellung kombiniere etwa große, schwere Keramik-Objekte von Tine Günther im Untergeschoss mit farbenfrohen Bildern der Malerin Marie Aly.

Der Sand stamme vom Kieswerk und sei in großen Säcken geliefert worden. Der Abtransport nach Ende der Ausstellung dürfte "sportlich" werden, so Förster. Dann müssen die Sandsäcke nämlich hoch- statt heruntergetragen werden.