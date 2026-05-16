"Inakzeptabel und beschämend": Bistum Erfurt stellt Pfarrer nach heftigen Vorwürfen vorläufig frei

Erfurt - Die schlimmen Vorwürfe haben jetzt Konsequenzen: Das Bistum Erfurt hat einen Pfarrer im Eichsfeld wegen des Verdachts sexualisierter Grenzverletzungen gegenüber Jugendlichen vorläufig vom Dienst freigestellt.

Das Bistum Erfurt hat auf die heftigen Vorwürfe gegen den Pfarrer aus der Pfarrei Lengenfeld unterm Stein reagiert. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Im Zuge einer ohnehin geplanten Versetzung in eine andere Pfarrei seien der Bistumsleitung Hinweise auf anzügliche Bemerkungen des Geistlichen zu Jugendlichen mitgeteilt worden, teilte das Bistum auf Anfrage mit. Des Weiteren habe sie Videos mit Auftritten des Pfarrers erhalten, "in denen seine für einen Priester inakzeptable und beschämend vulgär-obszöne Ausdrucksweise dokumentiert ist".

Der Pfarrer befinde sich auf Anordnung von Bischof Ulrich Neymeyr in einer Auszeit. Danach werde entschieden, ob er weiterhin seelsorgerisch tätig sein könne.

Der Geistliche ist seit 20 Jahren in der Pfarrei Lengenfeld unterm Stein tätig, er galt als in der Gemeinde sehr beliebt. Er sollte in den Kreis Sömmerda wechseln.

"Im Bistum Erfurt ist es durchaus üblich, dass Pfarrer nach zehn und mehr Jahren die Stelle wechseln, um anderswo neue Erfahrungen zu sammeln", heißt es in einer Erklärung des Bistums.