Brutale Attacke in Erfurt: Fünf Männer prügeln auf ihr Opfer ein

Erfurt - Gewalttätige Szenen haben sich am Montagabend in Erfurt zugetragen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten entgegen. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Gegen 19.25 Uhr beobachteten Zeugen eine Auseinandersetzung im Brühler Garten, wie die Polizei mitteilte. Eine Gruppe - bestehend aus fünf Personen - hatte mit Fäusten auf ihr Opfer eingeschlagen.

Nach der Prügelattacke flüchteten die bislang noch unbekannten Täter in Richtung des Theaterplatzes.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, waren sowohl die Angreifer als auch der Verprügelte nicht mehr zu sehen. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Beteiligten um Männer gehandelt haben.

Einer der Unbekannten soll einen blauen Jogginganzug getragen haben. Eine weitere Person hatte den Informationen nach eine schwarze Strickjacke und ein weißes T-Shirt an. Mehr ist aktuell nicht bekannt, erklärten die Beamten.