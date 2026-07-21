Erfurter Hauptbahnhof nach Evakuierung am Morgen wieder freigegeben

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Der Erfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen evakuiert.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Der Erfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen evakuiert.

Der Erfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen evakuiert. Reisende mussten das Gebäude verlassen.
Der Erfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen evakuiert. Reisende mussten das Gebäude verlassen.  © TAG24

Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, mussten Reisende den Bahnhof gegen 8.45 Uhr verlassen.

Auf den Anzeigetafeln im Bahnhof und an den Gleisen, wo sonst immer die Zugverbindungen angezeigt werden, war folgendes zu lesen: "Achtung Evakuierung. Verlassen Sie den Bahnhof sofort durch den nächstgelegenen Ausgang."

Die Reisenden hatten sich daraufhin auf dem Bahnhofsvorplatz - dem Willy-Brandt-Platz - versammelt.

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Laut Angaben der Lokalzeitung hatte aus bislang noch ungeklärten Gründen ein Feuermelder ausgelöst.

Eine echte Gefahr habe jedoch nicht bestanden. Die Feuerwehr gab Entwarnung. Der Bahnhof wurde inzwischen wieder freigegeben.

Erstmeldung: 21. Juli um 9.37 Uhr, aktualisiert um 10.21 Uhr

Titelfoto: TAG24

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