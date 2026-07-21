Erfurter Hauptbahnhof nach Evakuierung am Morgen wieder freigegeben

Erfurt - Der Erfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen evakuiert.

Der Erfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen evakuiert. Reisende mussten das Gebäude verlassen. © TAG24

Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, mussten Reisende den Bahnhof gegen 8.45 Uhr verlassen.

Auf den Anzeigetafeln im Bahnhof und an den Gleisen, wo sonst immer die Zugverbindungen angezeigt werden, war folgendes zu lesen: "Achtung Evakuierung. Verlassen Sie den Bahnhof sofort durch den nächstgelegenen Ausgang."

Die Reisenden hatten sich daraufhin auf dem Bahnhofsvorplatz - dem Willy-Brandt-Platz - versammelt.

Laut Angaben der Lokalzeitung hatte aus bislang noch ungeklärten Gründen ein Feuermelder ausgelöst.