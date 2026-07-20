Schrecklicher Unfall: Seniorin stirbt nach Frontalcrash

Erfurt - Ein schrecklicher und zugleich tödlicher Unfall hat sich am vergangenen Samstag in Erfurt ereignet.

Die Skoda-Fahrerin überlebte den Unfall nicht. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin war nach bisherigen Erkenntnissen auf der Kersplebener Chaussee in den Gegenverkehr geraten und mit einem Kia zusammengekracht, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Die 74-jährige Fahrerin des Kia und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Skoda-Fahrerin hingegen überlebte den folgenschweren Crash nicht. Sie starb noch an der Unglücksstelle, erklärten die Beamten.

Der betroffene Abschnitt kurz vor dem Ortsteil Kerspleben war für rund drei Stunden voll gesperrt.