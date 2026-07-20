Schrecklicher Unfall: Seniorin stirbt nach Frontalcrash

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Ein schrecklicher und zugleich tödlicher Unfall hat sich am Samstag (18. Juli) in Erfurt ereignet.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Ein schrecklicher und zugleich tödlicher Unfall hat sich am vergangenen Samstag in Erfurt ereignet.

Die Skoda-Fahrerin überlebte den Unfall nicht.
Die Skoda-Fahrerin überlebte den Unfall nicht.  © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin war nach bisherigen Erkenntnissen auf der Kersplebener Chaussee in den Gegenverkehr geraten und mit einem Kia zusammengekracht, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Die 74-jährige Fahrerin des Kia und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Skoda-Fahrerin hingegen überlebte den folgenschweren Crash nicht. Sie starb noch an der Unglücksstelle, erklärten die Beamten.

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Der betroffene Abschnitt kurz vor dem Ortsteil Kerspleben war für rund drei Stunden voll gesperrt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort.
Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort.  © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur
Beide Autos wurden stark zerstört.
Beide Autos wurden stark zerstört.  © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 35.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen laufen. Unter anderem soll geklärt werden, warum die Seniorin auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

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