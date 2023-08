18-Jähriger wird durch Stiche schwer verletzt: Nach diesen Tatverdächtigen fahndet die Polizei

Der schwer verletzte 18-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. (Symbolbild) © 123rf/raecher

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Montag gegen 19.30 Uhr An der Liebestatt zu einer Streitigkeit zwischen drei jungen männlichen Personen, die letztlich in einer tätlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Den Angaben nach "wirkten" zwei derzeit noch unbekannte Täter auf einen 18-Jährigen ein, so die Polizei. Vermutlich habe einer der Täter einen unbekannten Gegenstand verwendet - mit dem er auf den Geschädigten einstach und ihn im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers verletzte.

Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Tatmotivation ist gegenwärtig unklar. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.