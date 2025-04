Streit eskaliert: Mann prügelt seinen Kumpel im Suff aus der Wohnung

In der Nacht auf Freitag endete ein gemeinsamer Abend zweier Freunde in Gewalt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die zwei Männer (29, 32) genehmigten sich in der Nacht auf Karfreitag in der Wohnung des 32-Jährigen das ein oder andere alkoholische Getränk, wie die Landespolizeiinspektion Erfurt am Samstag mitteilte.

Aus ungeklärter Ursache begannen sie sich gegen 3 Uhr zu zoffen.

Der 29-Jährige wurde daraufhin von seinem Kumpel unsanft mit Schlägen aus der Bude geprügelt.