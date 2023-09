Paar nimmt "sexuelle Handlungen" vor, Sicherheits-Mitarbeiter greift ein und kassiert Schläge

Altenburg - In Altenburg ist es zu einem Polizei-Einsatz gekommen. Im Fokus: Zwei Männer und eine Frau - gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zu dem Einsatz rückten mehrere Polizeistreifen aus. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rückten am Donnerstag, kurz vor 15 Uhr, mehrere Polizeistreifen in die Wenzelstraße aus.

Was war passiert? Den Angaben nach erregten ein Mann (34) sowie eine Frau (36) öffentlich ein Ärgernis, "indem sie sexuelle Handlungen miteinander vornahmen".

Das Pärchen wurde von einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen und aufgefordert, das Ganze zu unterlassen.

In der Folge griffen der 34-Jährige sowie ein anwesender 38-Jähriger den Mitarbeiter mit Schlägen an. Glücklicherweise sei dieser nicht schwer verletzt worden, erklärten die Beamten.