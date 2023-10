Angriff mit Baseballschläger und Messer in Gera: Drei Männer verletzt

Gera - In Gera ist ein Streit eskaliert. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging am Sonntag, kurz vor 16.30 Uhr, die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einem Café in der Christian-Schmidt-Straße ein.

Es kam zum Polizeieinsatz!

Nach derzeitigen Erkenntnissen eskalierte ein Streit zwischen insgesamt sechs Männern türkischer Herkunft. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden drei der Beteiligten (37, 38, 48) von ihren Kontrahenten (21, 24, 34) massiv körperlich attackiert.

Laut Polizei wurden ein Baseballschläger sowie ein Messer als Tatmittel eingesetzt. Zwei der angegriffenen Männer seien leicht, einer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Im Verlaufe des Einsatzes wurden zwei der drei Angreifer gestellt und vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Der Aufenthalt des dritten Angreifers (34) sei derzeit unbekannt, hieß es.