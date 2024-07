Auf ihn wurde eingetreten und eingeschlagen: 23-Jähriger in Erfurt verletzt

Erfurt - Ein 23-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in der Erfurter Innenstadt leicht verletzt worden.

Zwei Männer warfen dem 23-Jährigen auf dem Platz am Anger Diebstahl vor. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

In Nacht warfen ihm zwei Männer auf dem Platz am Anger Diebstahl vor und wollten ihn durchsuchen, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Die Situation eskalierte demnach, als der Mann die Durchsuchung verweigerte.

Die beiden anderen Männer traten und schlugen daraufhin auf ihn ein. Auch eine Glasflasche wurde als Waffe verwendet.

Der 23-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.