Erfurter verliert Tausende Euro an Betrüger

Erfurt - Tausende Euro verlor ein Erfurter an Betrüger. Das ging am Montag aus Angaben der Polizei hervor.

Alles in Kürze

Insgesamt über 17.000 Euro habe er so an die Betrüger verloren.

Laut den Beamten war der 47-Jährige am Donnerstagvormittag von einer unbekannten Person angerufen worden. Diese habe sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und von angeblichen Unregelmäßigkeiten auf seinem Konto berichtet.

Die Polizei wies in diesem Zusammenhang unter anderen darauf hin, dass echte Bankmitarbeiter am Telefon niemals dazu auffordern würden, Überweisungen zu tätigen, Zugangsdaten preiszugeben oder Änderungen am Konto vorzunehmen.