Brand am Domplatz: Einsturzgefahr und Sperrung in Erfurt

Erfurt - Nach dem Brand in einem historischen Gebäudekomplex in der Silvesternacht am Erfurter Domplatz besteht für das Eckhaus akute Einsturzgefahr.

Seit 15 Uhr ist das betroffene Areal um den Domplatz vollständig gesperrt. © Marie Frech/-/dpa

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit seien daher erneut umfassende Sperrmaßnahmen erforderlich, teilte die Stadtverwaltung Erfurt mit. Das betroffene Areal um den Domplatz sei daher ab heute 15 Uhr vollständig gesperrt.

Das habe zur Folge, dass Straßenbahnen sowie Fußgänger und Autos diesen Bereich vorübergehend nicht passieren könnten.

Um die Erreichbarkeit des Quartiers Kettenstraße sicherzustellen, werde der Poller am Evangelischen Ratsgymnasium abgesenkt. Zudem werde die Einbahnstraßenregelung in der Domstraße aufgehoben, sodass Anwohner in ihre Häuser gelangen.

Nach derzeitiger Einschätzung werden die Sperrmaßnahmen voraussichtlich für zwei Wochen erforderlich sein. In diesem Zeitraum erfolgten Abbrucharbeiten an dem betreffenden Haus. Das Gebäude solle möglichst erhalten und ein vollständiger Abbruch vermieden werden, hieß es aus der Stadtverwaltung.