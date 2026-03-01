Mehrere Mülltonnen brennen in Erfurt: Polizei sucht Feuerteufel
Erfurt - In der Nacht auf Sonntag haben im Erfurter Süden mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei geht von einem Brandstifter aus.
Gegen 23.30 Uhr brannten in der Tungerstraße gleich zwei 1000-Liter-Müllcontainer. Wenig später gingen auch in den Bereichen Carl-Zeiß-Straße und Am Drosselberg insgesamt drei weitere Mülltonnen in Flammen auf.
Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen etwa mittleren vierstelligen Betrag.
Das Polizeirevier Erfurt Süd hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen durch Brandlegung aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen, die eine verdächtige Person oder Situation beobachtet haben.
Hinweise nimmt, unter Benennung der Einsatz-Nummer 26048121, jede Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt