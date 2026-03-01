Mehrere Mülltonnen brennen in Erfurt: Polizei sucht Feuerteufel

Erfurt - In der Nacht auf Sonntag haben im Erfurter Süden mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei geht von einem Brandstifter aus.

Im Süden Erfurts hat ein Feuerteufel sein Unwesen getrieben und mehrere Müllcontainer angezündet. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Gegen 23.30 Uhr brannten in der Tungerstraße gleich zwei 1000-Liter-Müllcontainer. Wenig später gingen auch in den Bereichen Carl-Zeiß-Straße und Am Drosselberg insgesamt drei weitere Mülltonnen in Flammen auf.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen etwa mittleren vierstelligen Betrag.