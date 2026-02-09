Einbruch in Erfurter Pizzeria: Täter erbeuten Bargeld

Erfurt - In der Nacht zu Samstag ist in der Erfurter Innenstadt in eine Pizzeria eingebrochen worden.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in eine Pizzeria in der Erfurter Innenstadt ein. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 9.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen.



Die Einbrecher hebelten mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere des Lokals.

Anschließend durchsuchten sie den Kassenbereich und entwendeten aus einer Schublade rund 50 Euro Bargeld.