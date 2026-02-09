Einbruch in Erfurter Pizzeria: Täter erbeuten Bargeld
Erfurt - In der Nacht zu Samstag ist in der Erfurter Innenstadt in eine Pizzeria eingebrochen worden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 9.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen.
Die Einbrecher hebelten mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere des Lokals.
Anschließend durchsuchten sie den Kassenbereich und entwendeten aus einer Schublade rund 50 Euro Bargeld.
Wie hoch der entstandene Sachschaden an der Tür ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
