16.01.2025 08:54 Bundespolizei kontrolliert 40-Jährigen im Zug: Wenig später sitzt er im Knast

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen 40-Jährigen in einem Regionalzug in Erfurt festgenommen.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen 40-Jährigen in einem Regionalzug in Erfurt festgenommen. Bei dem 40-Jährigen klickten die Handschellen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa Eine Streife hatte den Mann in Erfurt-Bischleben kontrolliert und hierbei festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der 40-Jährige wurde daraufhin verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in der Vergangenheit gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Aus diesem Grund war ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Nach dem "Zwischenstopp" auf der Polizeiwache wurde der 40-Jährige anschließend ins Gefängnis nach Tonna gebracht. Dort muss er nun eine knapp viermonatige Haftstrafe absitzen.

