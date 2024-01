Erfurt: Bombendrohung an Gymnasium! Schüler evakuiert

Die Polizei sperrte das Gutenberg-Gymnasium am heutigen Mittwoch. © dpa/Jacob Schröter

Im Anschluss hat die Polizei einen Sprengstoffsuchhund geholt. Das Tier sei aktuell mit seinem Hundeführer im Gebäude unterwegs, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Schüler, Lehrer und anderes Schulpersonal hatten das inzwischen gesperrte Gelände bereits verlassen.

Hintergrund der Evakuierung und Durchsuchung ist eine an die Schule gerichtete Mail, die bereits am Dienstag verschickt, aber erst am Mittwochmorgen entdeckt worden war. Darin werde mit einer Bombe gedroht, so die Polizei.

Die Beamten halten es für unwahrscheinlich, dass auch bei einer Entwarnung am Mittwoch noch Unterricht stattfinden werde.