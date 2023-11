Feuer am Hauptbahnhof: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Durch das Feuer war es auch zu Störungen im Zugverkehr am Erfurter Hauptbahnhof gekommen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Eine unbekannte Person soll am Mittwochabend eine Schallschutzwand in einem Einfahrtsbereich des Hauptbahnhofs in Brand gesetzt haben, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Durch das Feuer war es zu Störungen im Zugverkehr gekommen. Der Streckenabschnitt wurde für rund dreieinhalb Stunden für Züge gesperrt, die Oberleitung wurde abgeschaltet.

Im Fernverkehr seien Verbindungen in Richtung Eisenach und in Richtung Bamberg betroffen gewesen, teilte die Bahn mit.

Um wie viele Züge es ging, war zunächst nicht bekannt. Nach knapp zwei Stunden wurde der Zugbetrieb den Angaben zufolge wieder aufgenommen. Im Fernverkehr sei es dadurch bis in die Nacht hinein noch vereinzelt zu Verzögerungen gekommen.