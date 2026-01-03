Fünfstelliger Schaden: Gartenhaus brennt vollständig aus
Erfurt - Feuer in der Kleingartenanlage "Am Drosselberg" in Erfurt: Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Freitagnachmittag dort ein Gartenhaus in Brand und stand kurze Zeit später in Flammen.
Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und eines mehrere Stunden andauernden Löscheinsatzes konnte das Gebäude nicht gerettet werden und brannte vollständig aus.
Der entstandene Schaden liegt nach ersten Einschätzungen im fünfstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Erfurt war vor Ort, sicherte Spuren und hat nun Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Feuers zu klären.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt