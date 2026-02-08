Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs: Polizei erwischt Verkehrssünder

Erfurt - Am Wochenende erwischte die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in Erfurt unterwegs waren.

Die gemessenen Alkoholwerte lagen zwischen 0,6 und 1,93 Promille. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagfrüh führten die Einsatzkräfte mehrere Kontrollen im Stadtgebiet durch.

Dabei erwischten sie sieben Auto-, Fahrrad- und auch E-Scooter-Fahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren.

Die Höhe der gemessenen Alkoholwerte fiel dabei unterschiedlich aus. Während einer mit einem Wert von 0,6 Promille "nur" eine Ordnungswidrigkeit begangen hatte, muss sich ein anderer Verkehrsteilnehmer bei einem Promillewert von 1,93 wegen einer Straftat verantworten müssen.

Ab einem Promillewert von 1,1 ist die absolute Fahruntüchtigkeit erreicht. Selbst ohne Ausfallerscheinungen wird der Fahrer dann strafrechtlich verfolgt. Den Fahrer erwarten nun der Führerscheinentzug für voraussichtlich sechs Monate sowie eine hohe Geldstrafe.

Da der Wert über 1,6 Promille lag, muss er sich zudem einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung unterziehen.