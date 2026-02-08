Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs: Polizei erwischt Verkehrssünder
Erfurt - Am Wochenende erwischte die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in Erfurt unterwegs waren.
Zwischen Samstagmorgen und Sonntagfrüh führten die Einsatzkräfte mehrere Kontrollen im Stadtgebiet durch.
Dabei erwischten sie sieben Auto-, Fahrrad- und auch E-Scooter-Fahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren.
Die Höhe der gemessenen Alkoholwerte fiel dabei unterschiedlich aus. Während einer mit einem Wert von 0,6 Promille "nur" eine Ordnungswidrigkeit begangen hatte, muss sich ein anderer Verkehrsteilnehmer bei einem Promillewert von 1,93 wegen einer Straftat verantworten müssen.
Ab einem Promillewert von 1,1 ist die absolute Fahruntüchtigkeit erreicht. Selbst ohne Ausfallerscheinungen wird der Fahrer dann strafrechtlich verfolgt. Den Fahrer erwarten nun der Führerscheinentzug für voraussichtlich sechs Monate sowie eine hohe Geldstrafe.
Da der Wert über 1,6 Promille lag, muss er sich zudem einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung unterziehen.
Verfahren gegen alle Verkehrssünder dauern an
Bei einem Fahrer musste die Polizei auch den Konsum von Cannabis feststellen.
In allen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin: "Nach dem Konsum von Alkohol, Cannabis oder anderen berauschenden Mitteln dürfen keine Kraftfahrzeuge geführt werden. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen und stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar."
