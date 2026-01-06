Geldkassetten und Tresor gestohlen: Einbruch in Erfurter Innenstadt

Erfurt - Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende ein Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt ins Visier genommen.

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt ein und stahlen Bargeld, Wertgegenstände und einen Tresor. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch zwischen Samstagabend gegen 18 Uhr und Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in einem Gebäude am Anger.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und brachen anschließend mehrere Eingangstüren von dort ansässigen Geschäften auf.

Dabei entwendeten sie unter anderem Geldkassetten, Gutscheine, Schlüssel sowie einen Tresor. Der Gesamtwert der Beute liegt nach ersten Schätzungen bei über 1500 Euro.