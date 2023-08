27.08.2023 15:13 Kuriose Aktion: 65-Jähriger legt seine dreckige Hose in die Warenauslage, um sich neue zu schnappen

Ein alkoholisierter 65-Jähriger hat am Freitag in einem Erfurter Bekleidungsgeschäft seine dreckige Hose in die Warenauslage gelegt und entwendete eine Hose.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem kuriosen Vorfall ist es in einem Erfurter Bekleidungsgeschäft gekommen. Der Mann wollte das Geschäft - ohne zu bezahlen - verlassen. (Symbolbild) © 123RF/starkovphoto Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betrat ein 65-Jähriger ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Altstadt und entwendete eine Hose im Wert von 100 Euro. Den Angaben nach hatte sich der alkoholisierte Mann seiner eigenen dreckigen Hose entledigt und diese in die Warenauslage gelegt. Mit der neuen sauberen Hose wollte er schließlich das Geschäft verlassen - ohne zu bezahlen! Daran hinderte ihn allerdings der Ladendetektiv, der den kuriosen Vorfall mithilfe der Videokamera beobachtet hatte. Das Ganze spielte sich bereits am Freitag ab.

