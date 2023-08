17.08.2023 10:07 Messer-Vorfall in Gera: 24-Jähriger verletzt

Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch in Gera von einem 23-Jährigen mit einem Messer leicht an der Hand verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Gera - Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch in Gera mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kamen gegen 22.30 Uhr in der Südstraße mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Dort hatte zuvor ein 23-Jähriger eine 48-jährige Frau bedroht. Als ein 24-Jähriger dazwischen ging und beruhigend auf den Täter einwirken wollte, sei der 24-Jährige von diesem mit einem Messer leicht an der Hand verletzt worden. Eine medizinische Versorgung war den Angaben nach nicht notwendig. Die eingesetzten Polizisten verwiesen den Täter des Platzes und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein, teilten die Beamten mit.

