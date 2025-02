Mutmaßlich entführte 16 Jährige in Prag aufgegriffen

Prag/Erfurt - Eine mutmaßlich entführte 16-Jährige aus Erfurt ist am Mittag in Prag aufgegriffen worden.

Ihr Vater wurde festgenommen, teilte die Erfurter Polizei mit. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Ersten Erkenntnissen nach geht es ihr gut, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ihr Vater, gegen den am Samstag ein europäischer Haftbefehl wegen Freiheitsberaubung erlassen worden war, wurde demnach in der tschechischen Hauptstadt festgenommen.

Zudem sei ein weiterer von zwei mutmaßlichen Mittätern am Nachmittag in Erfurt von der örtlichen Polizei festgenommen worden.

Der schnelle Fahndungserfolg sei einer "guten und konstruktiven länderübergreifenden Zusammenarbeit" zu verdanken, teilte die Erfurter Polizei weiter mit.