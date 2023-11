Nach Vorfällen: Erfurter Synagoge rund um die Uhr bewacht

Nach mehreren mutmaßlich antisemitischen Vorfällen wird die Erfurter Synagoge nun rund um die Uhr von der Polizei bewacht. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Anweisung gelte seit Dienstagabend und sei vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse erlassen worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Bislang hatte die Polizei mit regelmäßigen Streifenfahrten Präsenz vor der Synagoge gezeigt.

Wie genau die Polizeipräsenz nun aussehen wird, sei noch in der Abstimmung, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Erfurt. Dem Sprecher des Innenministeriums zufolge gibt es auch Überlegungen, einen Container vor dem Gebäude aufzustellen.

Am Wochenende hatte es binnen weniger Stunden zwei mutmaßlich antisemitische Vorfälle an der Synagoge gegeben. In der Nacht zum Sonntag hatte die Polizei zwei Libyer festgenommen, die dort Zettel mit Solidaritätsbekundungen für die Menschen in Israel verbrannt haben sollen.