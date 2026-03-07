Obdachlose fällen vier Meter hohe Tanne auf ehemaligem Kindergarten-Gelände

Erfurt - Eine ungewöhnliche Baumfällaktion hat am Freitagnachmittag in der Erfurter Johannesvorstadt die Polizei auf den Plan gerufen.

Zwei Männer sollen auf dem Gelände eines ehemaligen Kindergartens in der Erfurter Johannesvorstadt eine rund vier Meter hohe Tanne unsachgemäß gefällt haben. (Symbolbild) © 123RF/djem

Ein aufmerksamer Anwohner meldete, dass auf der Brache eines ehemaligen Kindergartens eine etwa vier Meter hohe Tanne unsachgemäß gefällt werde. Beamte des Inspektionsdienstes Nord überprüften den Hinweis vor Ort.

Dabei stellte sich heraus, dass zwei Männer im Alter von 42 und 38 Jahren für die Arbeiten verantwortlich waren.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um Obdachlose, die in dem leerstehenden Gebäude übernachteten.

Warum sie den Baum fällten, erklärten die beiden nicht.