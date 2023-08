Polizei stellt bei Einsatz 40 beschädigte Autos fest: Gehen sie allesamt auf das Konto einer Person?

Erfurt - In Erfurt hat die Polizei bei einem Einsatz am Samstag 40 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Der Gesamtschaden ist riesig und könnte auf das Konto einer einzigen Person gehen.

Laut Polizeiangaben geht man nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro aus. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, erreichte den Erfurter Inspektionsdienst Süd in den frühen Morgenstunden die Meldung, dass eine männliche Person die Reifen mehrerer Fahrzeuge in der Thälmannstraße zerstochen haben soll.

Tatsächlich konnten die eingesetzten Beamten die betreffenden Autos feststellen. In der Folge jedoch staunten sie nicht schlecht. Der Grund: am Ende des Einsatzes zählten die Polizisten sage und schreibe 40 beschädigte Autos.

Ein Großteil war den Angaben nach entlang der Ruhrstraße geparkt - andere in der Thälmannstraße. Allesamt wiesen sie entweder einen zerstochenen Reifen oder Kratzer im Lack auf.

Kurze Zeit später konnte nach dem Hinweis eines Zeugen ein Tatverdächtiger in der Nähe des Bahnhofes angetroffen werden.