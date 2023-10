Prügel-Attacke auf Hund: Als Polizei ihm das Tier wegnimmt, rastet Betrunkener aus

Erfurt - In Erfurt ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen: Ein Hund wurde verprügelt! Der mutmaßliche Täter landete im Krankenhaus.

Die Polizei musste Zwang anwenden. Der mutmaßliche Täter wurde in einem Krankenhaus untergebracht. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Polizei Erfurt-Süd in den frühen Abendstunden des gestrigen Montags via Notruf darüber verständigt, dass soeben im Stadtteil Herrenberg ein Hund verprügelt worden sei.

In der Folge kam es in der entsprechenden Wohnung zu dem Polizeieinsatz. Den Angaben nach befanden sich darin die Wohnungsinhaberin (27), deren Partner (41) sowie dessen Mischlingshund.

Dieser wurde den Angaben nach zuvor von dem Mann, der umfassend polizeibekannt sein soll, geschlagen und getreten. Das Tier wirkte verängstigt und verletzt, erklärten die Beamten.

Der Hund wurde daher in Obhut genommen und im Anschluss an die Feuerwehr übergeben.