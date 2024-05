Rechtsextreme brutal verprügelt: Polizei fahndet mit Plakat nach dieser Frau

Mit diesem Fahndungsplakat sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Späherin und den weiteren Angreifern. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Landeskriminalamt Thüringen

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde eine junge Frau am 11. Januar, einen Tag vor dem Überfall, gegen 8.27 Uhr von einer Überwachungskamera in einem Supermarkt in Tatortnähe gefilmt.

Die Ermittler wurden auf die Dame aufmerksam, weil sie rund fünf Minuten später den Einkaufsladen verließ. Allerdings trug sie keine Mütze mehr und hatte auf keine Brille mehr auf, teilten die Beamten mit.

Die Staatsschützer des Landeskriminalamtes (LKA), die in diesem Fall ermitteln, gehen davon aus, dass die junge Frau als Späherin unterwegs gewesen sein könnte.

Gesucht wird nun mit einem Fahndungsplakat nach der Frau, die wie folgt beschrieben wird:

20 bis 25 Jahre alt

sportliche Figur

etwa 1,70 Meter groß

Zur Tatzeit hatte sie den Angaben nach dunkelblondes, leicht gewelltes, schulterlanges Haar und trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine dunkelblaue Freizeithose mit weißen Streifen an der Seite sowie schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationen. Zeitweise trug sie auch eine Brille und eine beigefarbene Mütze.