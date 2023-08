Rechtsradikale Äußerungen enden in Schlägerei: 23-Jähriger nutzt Tierabwehrspray!

Erfurt - Nach zahlreichen rechtsgesinnten Ausrufen und einer Schlägerei in Erfurt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei konnte alle Verdächtigen festsetzen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, machten am Freitagabend gegen 23 Uhr mehrere Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren auf sich aufmerksam, in dem sie volksverhetzende Aussagen äußerten und dabei rechtsradikale Parolen skandierten.

Als diverse Passanten sie daraufhin zur Rede stellten, kam es zu einer Schlägerei, an der knapp 20 Personen beteiligt waren.

"Diese gipfelte darin, dass ein 23-jähriger Mann sein mitgeführtes Tierabwehrspray versprühte. Er war Teil der ursprünglichen rechtsgesinnten Gruppierung", informierte die Polizei.

Drei Personen wurden offensichtlich verletzt.

Nach der Schlägerei konnten alle Verdächtigen ermittelt werden. Die Männer müssen sich nun wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gefährlicher Körperverletzung verantworten.